Morreu primeira vítima do surto de Mora

Um homem com cerca de 69 anos, residente em Mora, morreu esta sexta-feira, vítima de covid-19. Trata-se da primeira e única vítima mortal do surto que ocorreu naquela Vila alentejana, do distrito de Évora.

Segundo informações a que o JN teve acesso, a vítima, trabalhador na Santa Casa da Misericórdia de Mora, estava nos cuidados intensivos, desde a altura em que foi internado no Hospital do Espírito Santo em Évora (HESE), e fazia parte dos 6 internados, em resultado do surto.

Tal como o JN noticiou, o foco do novo coronavírus terá começado com um casal de idosos de Mora, que depois de um passeio até Espanha terá no regresso infetado e propagado o vírus pela comunidade, antes de rumar ao Algarve.

O membro feminino daquele casal terá registado os primeiros sinais do coronavírus à chegada a Mora, onde teve diversos contactos com a população. Rumaram depois ao Algarve, onde só aí a mulher testou positivo. Este caso já estava na mira das autoridades de saúde e das de segurança local, tendo em conta a necessidade de traçar os possíveis contactos deste casal.

Na altura em que o surto teve início, a testagem à população correu na Casa do povo.

O presidente da Câmara Municipal, Luís Simão, esteve em isolamento, depois de dois funcionários municipais com quem contactou terem dado positivo. O teste do autarca comunista deu negativo.

No HESE ainda se encontra um doente internado, resultante do surto de Mora, com bastantes complicações de saúde.