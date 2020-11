Utente de lar de Évora morre com covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:56 Facebook

Uma mulher, com cerca de 80 anos, utente do Lar Nossa Senhora da Purificação de Cabeção, no ​​​​​​​concelho de Mora, que testou positivo à covid-19, e que se encontrava na residência Universitária Manuel Álvares, em Évora, para onde foram levados os doentes com o novo coronavírus, morreu esta quarta-feira de manhã.

A informação foi confirmada ao JN pelo presidente da Câmara Municipal daquela vila alentejana, Luís Simão.

De acordo com o autarca, "entretanto, nos testes realizados na passada segunda-feira, surgiram mais dois casos positivos de infeção", havendo assim, neste momento, 22 casos ativos, a juntar às duas funcionárias da instituição, que continuam infetadas.

Atualmente, no concelho de Mora existem 44 infetados.