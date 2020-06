Despiste causa um morto em Mourão

Ana Luísa Delgado Hoje às 10:30, atualizado às 11:08 Facebook

O condutor de um veículo pesado de mercadorias morreu, esta terça-feira de manhã, após despiste em Mourão, distrito de Évora.

O acidente ocorreu às 08h24, no quilómetro 12 da Estrada Regional 385, no sentido Granja-Mourão. Neste momento, a via está cortada ao trânsito, aguardando-se a chegada de uma grua para a remoção do veículo.

O condutor do pesado, que transportava alhos, teve de ser desencarcerado. A vítima mortal é um espanhol de 47 anos.

No local estão os Bombeiros de Moura e Mourão, a GNR e o INEM, com 11 veículos e 29 operacionais.