Cinco militares da GNR feridos num incêndio em Mourão

Cinco militares da GNR ficaram feridos, com queimaduras, num incêndio rural que deflagrou num monte no concelho de Mourão (Évora) esta segunda-feira. Três são considerados feridos graves.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse à agência Lusa que os cinco militares da GNR feridos no fogo, com queimaduras, são todos homens e os três feridos graves "já foram transportados" para as unidades hospitalares.

Um deles, de 32 anos, seguiu para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) na ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Moura".

"Os outros dois, que inspiram maiores cuidados, foram helitransportados", acrescentou, explicando que um deles, de 39 anos, foi levado para os Hospitais da Universidade de Coimbra e que o outro, de 30 anos, foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse à agência Lusa que o fogo teve início no Monte do Canhão, no concelho de Mourão, às 16.30 horas.

As chamas estão a consumir "uma área de pasto" e o combate mobiliza 72 operacionais, dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com o apoio de 24 viaturas e quatro meios aéreos.

"Temos no local dois aviões de combate a incêndios e dois helicópteros do INEM", disse.