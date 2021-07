Agride dois bombeiros, rouba ambulância do INEM e despista-se

Teixeira Correia Ontem às 23:45 Facebook

Um homem de 27 anos, residente na zona de Coimbra, foi detido este sábado em Portel depois de ter agredido dois bombeiros e roubado a ambulância do INEM, que se viria a despistar.

Tudo começou cerca das 18.30 horas, no Monte das Taipas, freguesia de Veras Cruz, onde decorria uma festa ilegal em que participavam cerca de 300 pessoas. Alguém que participava na festa ligou ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) a solicitar uma ambulância, supostamente porque uma pessoa teria caído e apresentava suspeitas da fratura de um membro superior. O CODU acionou a ambulância do INEM sediado nos Bombeiros Voluntários de Portel.

Já em viagem, e enquanto o tripulante o assistia, o homem tornou-se agressivo e, com um objeto cortante, atingiu o bombeiro na zona das costelas, o que levou a que o condutor tivesse parado a ambulância. O suspeito agrediu também o condutor, pôs-se ao volante e fugiu com a viatura. Do Monte das Taipas, o condutor dirigiu-se a Portel, entrou no IP2 em direção a Vidigueira/ Beja, mas saiu na saída do Mendro/Oriola e entrou depois numa estrada municipal em direção a Monte de Trigo (a norte de Portel), acabando por se despistar num local conhecido como Atalaia, a 15 quilómetros do local onde furtou a viatura.

Depois de detido, o homem foi conduzido ao Hospital do Espírito Santo, em Évora, onde foi assistido. Depois, foi levado para as instalações da GNR de Évora, sendo presente na segunda-feira a um juiz de Instrução Criminal, no Tribunal de Vila Viçosa, para primeiro interrogatório e para conhecer as medidas de coação.