Arderam autocarros estacionados no terminal rodoviário de Portel

Dois autocarros da Rodoviária do Alentejo, que estavam estacionados no Terminal Rodoviário de Portel, foram totalmente consumidos pelo fogo na manhã deste sábado.

A GNR tomou conta da ocorrência, tendo a Polícia Judiciária sido chamada para investigar o "estranho incêndio", como definiu o presidente da Câmara, que pronto ocorreu ao local.

O alerta foi dado às 07.15 horas, tendo os Bombeiros Voluntários de Portel (BVP), cujo quartel dista cerca de 200 metros, ocorrido de imediato ao local, já não conseguindo evitar que as chamas que alastraram rapidamente às duas viaturas, as consumissem na totalidade.

O Terminal Rodoviário, propriedade da Câmara Municipal de Portel, é composto pelo terminal e pelo parque de estacionamento, ficando os autocarros no exterior do edifício. Por razões ainda desconhecidas as chamas deflagraram numa das viaturas e rapidamente se propagou à outra.

O edifício não sofreu estragos avultados, tendo devido ao calor rebentado os vidros de duas portas e o fumo que saia das viaturas, deixou a frontaria do espaço muito negro. Este foi o segundo incêndio com as mesmas características, já que há cerca de 17/ 18 anos arderam outros dois autocarros, cujas causas nunca foram apuradas.

Por estar a decorrer desde ontem e até amanhã, em Portel, a Feira do Montado, o parque de estacionamento do Terminal Rodoviário é ocupado por autocaravanas dos visitantes, estando no local meia dúzia de veículos, cujos ocupantes foram acordados por populares, tendo sido retirados os veículos do espaço, sem sofrerem danos.

O comandante dos BVP, Arsénio Grilo, referiu ao JN que "ao chegar ao local deparamo-nos com os dois autocarros já em chamas. As causas vão ser apuradas pelas autoridades. Não há feridos a registar", justificou.

O presidente da autarquia, José Manuel Grilo, justificou que "é um caso estranho, mas acreditamos que seja uma situação e um incidente pontual. Logo que existam condições começaremos a tratar de recuperar o espaço danificado", concluiu.

Combateram o incêndio 14 operacionais dos bombeiros, apoiados 4 veículos, tendo a GNR deslocado quatro militares e duas viaturas. Aguarda-se a chegada dos inspetores da Polícia Judiciária.