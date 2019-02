Ana Luísa Delgado Hoje às 19:20, atualizado às 20:00 Facebook

Uma mulher de 58 anos morreu e outra, de 57 anos, ficou ferida com gravidade na sequência de um choque frontal, esta quarta-feira à tarde, no IP2, em Portel, distrito de Évora.

O acidente deu-se na zona de Monte de Trigo, ao quilómetro 29 do IP2. Na altura do acidente havia muito trânsito na via, mas as autoridades não conseguem, para já, adiantar as causas do acidente.

A estrada encontra-se cortada no sentido Portel - Évora, não existindo previsão para a reabertura ao trânsito.