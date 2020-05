O homem que juntou 50 mil moedas para dar ao Benfica

Teixeira Correia Hoje às 14:13 Facebook

Na Amieira, em Portel, sobre as águas do Alqueva, há um restaurante onde o dono tem 50 mil moedas de um cêntimo à espera que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, as vá buscar.

É uma homenagem do "Pedro da Amieira" ao seu clube de coração, iniciada há 14 anos. Desde essa altura que junta todos os cêntimos oferecidos pelos clientes num miniestádio da Luz em plástico. Agora com a pandemia que lhe fechou o restaurante há cerca de dois meses, teve tempo para contar finalmente as pequenas moedas escuras: 51 011. Nem mais, nem menos do que 510,11 euros.

"Com o restaurante encerrado e sem nada para fazer para ocupar o tempo, decidi despejar o estádio e dar-lhe uma limpeza, subir a rede e contar as moedas, para quando reabrir voltar a conseguir mais uns cêntimos para oferecer ao meu Benfica, que acredito vai conseguir o 38.º título", revela a sorrir. O volume do "mealheiro" levou Pedro Pimenta, de 57 anos, a pensar que eram muitas mais, mas o número que juntou no "Aficionado" não deixa de ser impressionante e digno de um desenho do Tio Patinhas.

Tudo começou no antigo restaurante, quando uns clientes "a deixaram uns cêntimos para ajudar o Benfica a ser campeão", tendo sido uma simpatizante do rival Sporting a deixar a primeira moeda.

Mais do que uma provocação, Pedro Pimenta decidiu que iria rentabilizar o mesmo e no balcão de entrada colocou uma maqueta do Estádio da Luz, onde os clientes à saída foram colocando "um cêntimo para o Benfica ser campeão".

É certo que o clube entretanto venceu seis campeonatos, mas o estádio e as moedas lá continuam à espera que o presidente do Benfica os vá resgatar. "Gostaria que Luís Filipe Vieira aqui viesse porque seria sinal de triunfo", diz ao JN. "O dinheiro é do clube, e tem sido angariado para festejar um título. Depois de entregue, farão dele o que entenderem. Até podem ajudar gente necessitada nesta época de crise, como o está a fazer a Fundação Benfica", sugere.