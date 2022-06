Jovem de 22 anos morre em colisão no IP2 na zona de Portel

JN/Agências Hoje às 17:44 Facebook

Um homem de 22 anos morreu numa colisão entre três viaturas ocorrida esta quinta-feira no concelho de Portel (Évora), no Itinerário Principal 2 (IP2), que está cortado naquele troço, revelou a Proteção Civil. Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora explicou à agência Lusa que os bombeiros receberam às 16.12 horas o alerta para a colisão, envolvendo duas viaturas ligeiras de mercadorias e um veículo pesado de mercadorias.

O acidente aconteceu "à saída de Portel para Évora", no IP2, e o socorro às vítimas ainda está a ser efetuado, acrescentou a mesma fonte.

Segundo o CDOS, o sinistro provocou a morte de um jovem de 22 anos e três feridos, dois deles ligeiros e um em estado grave. Em declarações à agência Lusa, fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) e do Comando Territorial de Évora da GNR explicaram que os três feridos, todos ligeiros, são dois homens e uma mulher.

Também contactada pela Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) precisou que a mulher que sofreu ferimentos tem 50 anos, enquanto os dois homens feridos têm 40 e 60 anos, tendo sido transportados todos para o hospital de Évora. Já o corpo da vítima mortal foi levado para os serviços de Medicinal Legal da mesma unidade hospitalar, acrescentou o CDOS.

O trânsito "está cortado" naquele troço do IP2 para permitir, precisamente, as operações de socorro.

Para o local, foram mobilizados 28 operacionais, apoiados por 11 veículos e um helicóptero, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).