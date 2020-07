Exército desinfeta e higieniza pavilhão de Montoito em Redondo

Ana Luísa Delgado Hoje às 13:04 Facebook

Uma equipa de seis militares do Exército Português procedeu à desinfeção e higienização de um pavilhão em Montoito, no concelho de Redondo, distrito de Évora, onde estiveram seis pessoas em isolamento profilático.

De acordo com o município de Redondo, o espaço acolheu, durante 15 dias, seis pessoas que estiveram em isolamento profilático e que, posteriormente, foram transferidas para a sua área de residência, no concelho de Sintra, na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo a autarquia, a ação de desinfeção e higienização visou preparar o pavilhão de Montoito para o seu funcionamento regular, seguindo as normas sanitárias para prevenir o contágio da covid-19.