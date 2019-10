Três mortos e três feridos em despiste de viatura em Redondo

Ana Luísa Delgado e Teixeira Correia Hoje às 09:16, atualizado às 11:38 Facebook

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas num despiste de uma viatura ligeira de mercadorias no concelho de Redondo. Seis pessoas viajavam numa carrinha de dois lugares.

O alerta foi dado às 5.10 horas. O acidente teve lugar na Estrada Regional 381, junto à ponte da Vigia. A estrada está neste momento cortada nos dois sentidos. A Polícia Judiciária está no local.

As três vítimas mortais têm entre 19 e 23 anos: uma pessoa é do sexo feminino e outras duas são do sexo masculino.

O despiste fez ainda um ferido grave, do sexo feminino, com 23 anos, e outros dois feridos ligeiros, ambos de 24 anos, do sexo masculino. Os feridos foram transportados para o Hospital de Évora.

As vítimas são naturais do concelho de Redondo e de Évora.

Segundo informações recolhidas pelo JN, a viatura ligeira de mercadorias de dois lugares transportava seis pessoas. O grupo viajava no sentido Reguengos de Monsaraz-Redondo.

Para o local foram mobilizados 28 operacionais, apoiados por 13 viaturas.

Para além dos Bombeiros Voluntários de Redondo e de Reguengos de Monsaraz, encontram-se no local elementos da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia Judiciária.