António Ribeiro Telles internado após ser colhido por touro

António Ribeiro Telles foi internado no Hospital de Évora após um acidente sofrido na corrida de domingo, realizada em Reguengos de Monsaraz.

Segundo informou o site da especialidade "Touro e Ouro", o homem foi colhido pelo touro e caiu do cavalo enquanto tentava cravar um ferro curto no animal. Ficou cerca de cinco minutos no chão, inanimado, enquanto outros toureiros e forcados tentavam, sem sucesso, retirar o touro de junto de Ribeiro Telles.

O cavaleiro foi transportado para o Hospital de Évora, depois de ter sido assistido na enfermaria da Praça de Touros de Reguengos.