Câmara de Reguengos apoia restauração com projeto de entrega ao domicílio

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, vai envolver, até ao dia 14 de março, os setores da restauração e serviços locais de táxis com toda a população e alojamentos turísticos que pretendam encomendar as suas refeições nos restaurantes, numa iniciativa de entrega de refeições ao domicílio em todo o território do concelho.

Ao que o JN conseguiu apurar, os restaurantes envolvidos e os serviços de táxis "articularão diretamente entre si as entregas nas moradas das pessoas que efetuarem as encomendas das refeições".

Segundo o Município, para usufruir desta iniciativa, "qualquer pessoa, em qualquer ponto do concelho de Reguengos de Monsaraz, deverá efetuar chamada telefónica para um dos restaurantes aderentes solicitando a entrega ao domicílio. Quem solicitar o serviço apenas pagará a refeição escolhida, não sendo cobrado qualquer valor adicional pelo serviço da entrega".

O serviço será totalmente gratuito para restaurantes e para toda a população (munícipes e visitantes ou turistas), estando limitado à disponibilidade horária de funcionamento de cada unidade de restauração aderente a esta medida de apoio municipal extraordinária.