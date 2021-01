Ana Luísa Delgado Hoje às 16:36 Facebook

A Distrital de Évora do CDS-PP pede a demissão do presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto. Em causa está a vacina contra o covid-19 que o autarca recebeu, numa altura em que não é suposto, visto não fazer parte de nenhum grupo de risco.

De acordo com o comunicado da Distrital de Évora do CDS-PP, com esta atitude, José Calixto "está a subtrair um bem escasso, como é a vacina, a um dos seus próprios munícipes ou a quem dela mais necessita".

"A única solução é apresentar a demissão de todas as funções políticas que ocupa. Tal solução é urgente devido ao acumular de demonstração de incompetência para assumir funções públicas", pode ler-se no comunicado.

O presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, foi vacinado contra a covid-19 no âmbito da vacinação na Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), cujo conselho de administração é presidido por si.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva explicou ter indicado para serem vacinados "todos os utentes, funcionários, administrativos, técnicos e dirigentes que têm contacto regular direto com os utentes".