Existem 141 casos ativos em Reguengos de Monsaraz, 91 em lar

O concelho de Reguengos de Monsaraz regista 141 casos ativos, relacionados com o surto de covid-19 detetado no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, divulgou esta segunda-feira o município.

"Dos 141 casos ativos, 91 são de funcionários e utentes do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva e 50 na comunidade".

Segundo informações a que o JN teve acesso, atualmente, encontram-se 18 utentes do lar internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), dos quais quatro em cuidados intensivos. Uma outra pessoa da comunidade está também na unidade de cuidados intensivos do HESE.

De acordo com a autarquia, serão hoje novamente testados todos os profissionais e voluntários que contactam com residentes do lar, quer tenham testado negativos, quer positivos.

Na sequência deste surto, já morreram 12 pessoas, 10 utentes, uma funcionária da instituição e uma pessoa na comunidade.