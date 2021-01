Festival Andanças 2021 vai realizar-se à beira do Alqueva em agosto

Hoje às 17:41 Facebook

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em Évora, estabeleceu uma parceria com a Associação PédeXumbo para a realização do Festival Andanças no concelho, nomeadamente na aldeia de Campinho, junto ao Grande Lago Alqueva.

A edição de 2021 do festival já está agendada para os dias 18 a 22 de agosto e vai decorrer no Parque de Eventos de Campinho e nas áreas adjacentes, onde vão ser instalados vários palcos, zonas para alimentação e bebidas, área de campismo e parques de estacionamento.

A autarquia e a organização pretendem que esta parceria permita a realização do festival durante muitos anos, no concelho de Reguengos de Monsaraz.

