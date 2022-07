Festival Andanças está de volta em agosto

O Festival Andanças, organizado pela associação cultural PédeXumbo, está de volta com as danças africanas e irlandesas, os bailes mandados e as chamarritas dos Açores, bem como as oficinas criativas e as sessões de contos e passeios, além do habitual "espaço criança". Tudo isto entre os dias 18 a 21 de agosto, na aldeia de Campinho, no concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora.

Depois de vários anos a realizar-se no concelho de Castelo de Vide, distrito de Portalegre, o festival mudou-se no ano passado para esta aldeia alentejana e este ano volta a ocupar a nova casa.

Segundo a organização, no Campinho, "de olhos postos na planície alentejana e na albufeira de Alqueva, o Andanças terá sete espaços de programação com quatro palcos" e irá aventurar-se por espaços menos convencionais, como o antigo lavadouro, onde irão decorrer as oficinas criativas e de instrumentos, e para onde estão marcadas conversas e os primeiros concertos de cada dia, às 17 horas, com A Urtiga, no dia 18, Malino, no dia 19, Djara Djara, no dia 20, e CaosArte, a 21.

A associação cultural ​​​​​​​PédeXumbo recomenda a utilização de transportes públicos como meio preferencial para chegar ao festival, tendo em vista a redução dos impactos ambientais.