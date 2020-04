Idosos de centro paroquial de Reguengos de Monsaraz aguardam resultados à Covid-19​​​​​​​

Ana Luísa Delgado Hoje às 17:58 Facebook

Os 39 idosos do Centro Social e Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, em Campinho, no concelho de Reguengos de Monsaraz, realizaram esta quinta-feira os testes à ​​​​​​​Covid-19 e estão a aguardar os resultados.

Ao que o JN conseguiu apurar, o rastreio foi feito esta manhã, no lar, aos utentes que não se podem deslocar e aos beneficiários ao domicílio, que tiveram contacto com as duas funcionárias que testaram positivo à Covid-19.

Os outros funcionários também já realizaram os testes, sendo que quatro deram resultado negativo e os restantes aguardam os resultados.

Com 17 funcionárias, o Centro Social e Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, que alberga 39 utentes, possui as valências de estrutura residencial para idosos, serviço de apoio domiciliário e centro de dia.