Acidente com pesado de mercadorias leva ao encerramento da EN 255

Um ferido leve é o balanço do despiste de um veículo pesado de mercadorias, ocorrido pelas 11.00 horas, na Estrada Nacional (EN) 255, ao quilómetro 43, entre Reguengos de Monsaraz e perto de Casas Novas de Mares, concelho de Alandroal.

De acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, no local encontram-se 18 operacionais e 8 viaturas entre Guarda Nacional República, INEM, bombeiros voluntários do Alandroal, Reguengos de Monsaraz e Évora e Serviços Municipais de Proteção Civil de Évora.

O acidente levou ao corte da estrada que liga Reguengos de Monsaraz a Santiago Maior.