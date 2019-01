Colisão entre automóvel e trator provoca ferido grave

Ana Luísa Delgado Hoje às 19:11 Facebook

Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um trator agrícola provocou esta terça-feira um ferido grave no concelho de Reguengos de Monsaraz.

De acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, o acidente, cujo alerta foi dado às 08.19 horas, ocorreu na estrada nacional 255, entre Reguengos de Monsaraz e São Marcos do Campo, ao quilómetro 54.

O ferido grave, Diamantino Godinho, de 73 anos, condutor do automóvel, foi transportado para o Hospital do Espírito Santo, em Évora.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Reguengos de Monsaraz, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Évora e a Guarda Nacional Republicana, num total de 10 operacionais, apoiados por quatro veículos.