Já há 129 infetados em Reguengos de Monsaraz

JN/Agências Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de casos ativos de covid-19 em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, subiu para 129, mais cinco do que na sexta-feira.

Em comunicado, a Câmara adianta que dos cinco novos casos registados na comunidade, quatro já se encontravam em quarentena e tinham cadeias de transmissão conhecidas.

Por outro lado, aumentou para sete o número de utentes do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva internados no hospital, mais dois do que no dia anterior, mantendo-se em cuidados intensivos uma utente e um elemento da equipa de funcionários da instituição. Segundo a mesma nota, mantém-se o registo de 96 testes positivos no lar (22 funcionários e 74 utentes), entre os quais há a registar dois óbitos até sexta-feira.

Os números divulgados pela Câmara de Reguengos de Monsaraz verificam-se num universo de cerca de mil testes realizados até sexta-feira, dos quais são conhecidos os resultados de aproximadamente 320. Destes, a autarquia destaca a existência de apenas um caso positivo entre os trabalhadores da Câmara e Junta de Freguesia de Monsaraz, em 184 resultados já conhecidos.

Todas as crianças da creche adjacente ao lar também da creche da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz testaram negativo, destaca ainda o comunicado.

Os testes na comunidade, de acordo com as decisões da Autoridade de Saúde Pública local, continuam a decorrer na área dedicada à covid-19 instalada nos Pavilhões Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, estando planeados para hoje cerca de 140 novos testes.