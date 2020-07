Mais dois óbitos de covid-19 em Reguengos de Monsaraz

JN/Agências Hoje às 11:59 Facebook

A morte de mais duas mulheres, de 88 e 94 anos, utentes do lar de Reguengos de Monsaraz, elevou para 14 o número de óbitos relacionados com o surto de covid-19 neste concelho.

No comunicado divulgado esta terça-feira, com a última atualização do boletim epidemiológico do concelho, a Câmara de Reguengos de Monsaraz (Évora) informou que as duas idosas se encontravam internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

A utente de 88 anos morreu na segunda-feira e a outra idosa, de 94 anos, faleceu "ao início do dia de hoje", precisou a autarquia.

Segundo o comunicado da Câmara e Autoridade de Proteção Civil de Reguengos de Monsaraz, com os dados da situação epidemiológica conhecidos até final de segunda-feira, os casos ativos do surto de covid-19 são agora 136 (na segunda-feira eram 141), pois, apesar de haver outra pessoa infetada na comunidade, há mais quatro doentes curados, além dos dois novos óbitos.

Foram feitos 1840 testes de diagnóstico

Do total de casos ativos, 89 verificam-se no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) - onde eclodiu o surto, a 18 de junho -, sendo 68 utentes e 21 funcionários, enquanto os restantes 47 são pessoas infetadas na comunidade.

No HESE, onde estava antes hospitalizado um total de 19 doentes deste surto, encontram-se agora internados 12 utentes do lar, cinco nos cuidados intensivos, e dois dos casos de infeção registados na comunidade, um deles nos cuidados intensivos.

"De entre os profissionais positivos registamos que todos estão a recuperar nas suas residências", acrescenta a autarquia.

Com a situação no lar, o concelho de Reguengos de Monsaraz regista o maior surto no Alentejo da doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

O município divulgou que os testes efetuados também já permitiram sinalizar, no global, nove pessoas curadas, três das quais profissionais do lar e seis entre os habitantes do concelho.

"A Autoridade de Saúde Pública considera que o surto está em resolução, caso não existam cadeias desconhecidas", disse a autarquia, frisando que prossegue "o surgimento de novos casos de cura".

Lar vai ser descontaminado

Os números revelados esta terça-feira "verificam-se num universo de cerca de 1840 testes com resultado conhecido" até segunda-feira, dia em que "foram conhecidos resultados de aproximadamente 60 testes", estando planeada a realização, para hoje e para quarta-feira, de "mais cerca de 60 testes".

Contactada pela agência Lusa, fonte do município adiantou que a Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva "já teve autorização da parte da Autoridade de Saúde e das Forças Armadas" para o processo de descontaminação do lar.

"Já há a autorização para avançar com essa descontaminação geral, que vai ser efetuada pelas Forças Armadas, e o processo, que está previsto demorar à volta de 48 horas, está hoje a ser planificado", disse a mesma fonte.

A Câmara de Reguengos de Monsaraz ativou, na quinta-feira passada, o Plano Municipal de Emergência para gerir o surto de covid-19 no concelho, depois de a generalidade de Portugal continental ter entrado em situação de alerta na véspera.