Mais três óbitos no surto de covid-19 em Reguengos de Monsaraz. O primeiro fora do lar

Mais três pessoas morreram com covid-19, entre sábado e este domingo, em Reguengos de Monsaraz, na sequência do surto que terá tido origem no lar de idosos. No total, já morreram 12 pessoas naquele concelho alentejano.

No boletim divulgado este domingo, a câmara revela que duas mortes ocorreram no sábado (uma mulher de 93 anos e um homem de 89 anos) e que um terceira morte, a primeira fora do lar, foi conhecida este domingo de manhã (uma pessoa com 52 anos). Todos os óbitos ocorreram no Hospital do Espírito Santo, em Évora.

O concelho tem atualmente 141 casos ativos de infeção com o novo coronavírus, dos quais 20 estão internados (cinco em unidade de cuidados intensivos). Já morreram 12 pessoas com covid-19.

"Estes números verificam-se num universo de cerca de 1.730 testes com resultado conhecido até ao dia de ontem, no qual foram conhecidos resultados de aproximadamente 30 testes. Estão planeados para hoje e amanhã mais cerca de 50 testes", explica o município.

A Câmara de Reguengos de Monsaraz ativou, na quinta-feira, o Plano Municipal de Emergência para gerir o surto de covid-19 no concelho, depois de a generalidade de Portugal continental ter entrado em situação de alerta na véspera.

A situação de alerta, aquela em que o país se encontrava antes de ser decretado o estado de emergência em 18 de março, é o nível mais baixo de intervenção previsto na Lei de Bases de Proteção Civil, depois da situação de contingência e de calamidade (mais elevado).