Mulher de 92 anos é 2.ª vítima mortal em Reguengos de Monsaraz

Uma idosa, de 92 anos, infetada com covid-19 e utente do lar de Reguengos de Monsaraz (Évora) onde existe um surto desta doença morreu na quinta-feira, ao final do dia.

"Infelizmente, aconteceu ontem [quinta-feira], ao final do dia, uma segunda fatalidade, com o falecimento de uma idosa que se encontrava no ar e já anteriormente" tinha testado positivo para a doença, referiu o município, em comunicado divulgado hoje de manhã.

No mesmo comunicado, a autarquia, que disse já ter enviado as "sentidas condolências à família e amigos" desta segunda vítima mortal do foco da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, indicou ainda que existem, atualmente, 124 casos ativos de covid-19 no concelho.

Destes, 96 são no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) e 28 na comunidade.

A primeira morte entre os utentes do lar de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, a de um idoso, com cerca de 70 anos, ocorreu na quarta-feira, ao final do dia, e divulgada pela autarquia no dia seguinte.