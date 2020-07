Óbitos do surto de covid-19 em lar de Reguengos de Monsaraz sobem para 18

JN/Agências Hoje às 14:37 Facebook

O número de mortos do surto de covid-19 que surgiu num lar em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, subiu para 18, com o óbito de um idoso de 88 anos, informou hoje o município.

O idoso morreu no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde se encontrava internado, segundo a mais recente atualização do boletim epidemiológico do concelho de Reguengos de Monsaraz, enviada à Lusa pela câmara municipal.

Trata-se da 16.ª vítima mortal entre os utentes do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), onde surgiu o surto, em 18 de junho, registando-se ainda uma morte entre os funcionários da instituição e outra na comunidade.