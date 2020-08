Polícia vai percorrer o país em bicicleta para ajudar lar de Reguengos de Monsaraz

Teixeira Correia Hoje às 15:50 Facebook

José Cebola, 55 anos, natural de Reguengos de Monsaraz, antigo membro do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia de Segurança Pública (PSP) e atual agente do Comando Distrital de Évora, vai percorrer o país de bicicleta para angariar donativos para a Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão da Silva, em cujo lar eclodiu um surto de ​​​​​​​covid-19, que esteve na origem de 18 mortos na instituição e na comunidade.

Durante a Volta a Portugal Solidária em Bicicleta, o ciclista alentejano propõe-se pedalar 2150 quilómetros ao longo de 20 etapas, com um dia de descanso, estando a partida agendada para o próximo domingo, em Reguengos de Monsaraz, terminando na chamada "Capital do Vinho", no próximo dia 5 de setembro.

Em cada uma das localidades de partida e chegada, José Cebola terá t-shirts alusivas à iniciativa para vender, ao preço de 10 euros, para todos aqueles que queiram ajudar a Fundação reguenguense. Além das t-shirts, há também uma conta solidária (IBAN: PT50 0035 0681 0002 1326 3307 5) para particulares e empresas que queiram fazer os seus donativos.

Ao JN, José Cebola justificou a iniciativa: "A vida só me preenche e só faz sentido se der o que puder de mim em prol do meu semelhante, em especial dos mais vulneráveis, neste caso os nossos idosos", rematou.

Ao longo de algumas etapas, amigos de José Cebola vão "ajudar na estrada" pedalando como forma de incentivar o alentejano a "alcançar o objetivo solidário de angariar verbas para a Fundação", justificou o polícia. Outro apoio tem a ver com a disponibilidade de locais para dormir "com algumas autarquias a serem solidárias nesse capítulo", justificou José Cebola.

Percurso da Volta a Portugal Solidária

1.ª etapa (16/08): Reguengos de Monsaraz-Campo Maior

2.ª etapa (17/08): Campo Maior-Castelo de Vide

3.ª etapa (18/08): Castelo de Vide-Idanha-a-Nova

4.ª etapa (19/08): Idanha-a-Nova-Guarda

5.ª etapa (20/08): Guarda-Figueira de Castelo Rodrigo

6.ª etapa (21/08): Figueira de Castelo Rodrigo-Miranda do Douro

7.ª etapa (22/08): Miranda do Douro-Vinhais

8.ª etapa (23/08): Vinhais-Montalegre

9.ª etapa (24/08): Montalegre-Ponte da Barca

10.ª etapa (25/08): Ponte da Barca-Viana do Castelo

11.ª etapa (26/08): Viana do Castelo-Aveiro

12.ª etapa (27/08): Aveiro-Nazaré

13.ª etapa (28/08): Nazaré-Lisboa, Descanso (29/08): Lisboa

14.ª etapa (30/08): Lisboa-Sines

15.ª etapa (31/08): Sines-Aljezur,

16.ª etapa (1/09): Aljezur-Portimão

17.ª etapa (2/09): Portimão-Vila Real de Santo António

18.ª etapa (3/09): Vila Real de Santo António-Mértola,

19.ª etapa (4/09): Mértola-Serpa

20.ª etapa (5/09): Serpa-Reguengos de Monsaraz