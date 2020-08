Reguengos de Monsaraz com dois novos de covid-19 importados de Espanha

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:53 Facebook

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz anunciou, esta sexta-feira, a existência de dois novos casos de covid-19 no concelho, que segundo a Autarquia foram importados de Espanha.

"Registamos ontem dois novos casos positivos, comunicados pela Autoridade de Saúde Pública, situações isoladas, importados de Espanha, e ambos já em confinamento obrigatório", refere fonte do Município.

Relativamente aos casos internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), a mesma fonte sublinha que atualmente existe "um caso da comunidade no HESE, já negativo e a recuperar na enfermaria".