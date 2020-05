Reguengos de Monsaraz dá computadores e internet a alunos

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:19 Facebook

Reguengos de Monsaraz entrega computadores e acesso à internet a alunos do Agrupamento de Escolas do concelho.

O Município de Reguengos de Monsaraz está a concluir a entrega de 142 computadores portáteis e do acesso móvel à internet aos alunos identificados pelo Agrupamento de Escolas do Concelho, para poderem ter aulas à distância até ao final do ano letivo. Trata-se de um investimento de cerca de 60 mil euros que abrange 180 agregados familiares.

Ao que o JN conseguiu apurar, os computadores e o acesso móvel à internet são disponibilizados pela Autarquia a todos os alunos que não disponham destes equipamentos e que sejam beneficiários dos escalões A e B da Ação Social Escolar, assim como aos restantes estudantes que não estão incluídos em qualquer escalão, desde que o seu agregado familiar tenha sofrido perda de rendimento durante a pandemia. A Autarquia estende ainda a oferta aos alunos residentes no concelho que pertencem a famílias numerosas com três ou mais filhos exclusivamente estudantes.

Os estudantes que "necessitam de adquirir competências em literacia digital estão a ser acompanhados por uma equipa de proximidade articulada entre o Projeto + Sucesso e o agrupamento de escolas, constituída por professores de informática, professoras bibliotecárias, uma psicóloga educacional e uma técnica de intervenção local", explica fonte do Município.

No fim do ano letivo, os equipamentos ficarão nos estabelecimentos de ensino do concelho para serem utilizados pela comunidade escolar.