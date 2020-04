Reguengos de Monsaraz iniciou desinfeção dos lares de idosos

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:54 Facebook

A câmara municipal de Reguengos de Monsaraz iniciou esta sexta-feira uma operação de desinfeção preventiva de todos os lares de idosos do concelho.

A medida surgiu após a confirmação da infeção por Covid-19 de duas funcionárias do Centro Social e Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, na freguesia de Campinho.

Os restantes funcionários e o presidente da instituição, Padre Manuel José Marques, já realizaram os testes à Covid-19 e os resultados deram negativo.

Os 39 idosos a quem o Centro Social e Paroquial do Sagrado Coração de Jesus presta apoio efetuaram os testes esta sexta-feira de manhã e aguardam os resultados.

Em comunicado, o município referiu que a operação de desinfeção arrancou na quinta-feira à tarde e que está a ser executada por uma empresa "em articulação com a Proteção Civil Municipal, entidades e responsáveis técnicos de cada lar".

Segundo o município, "os trabalhos consistem na nebulização dos espaços com um produto desinfetante que atua anulando qualquer contaminação".

A Autarquia informou ainda que procedeu "à instalação, em conjunto com a Cruz Vermelha Portuguesa, de uma zona de acolhimento de reforços operacionais com 30 camas no Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições".

Este espaço, fica preparado para, se for necessário, acolher elementos da proteção civil e profissionais de saúde, ficando ainda de reserva mais 35 camas que podem ser colocadas.