Reguengos de Monsaraz tem novo centro de testagem

As câmaras municipais de Reguengos de Monsaraz e de Vendas Novas, no distrito de Évora, abriram, dois centros de testagem à covid-19, ambos a funcionar nas respetivas bibliotecas municipais.

No caso de Reguengos de Monsaraz, o centro resulta de uma parceria com as farmácias do concelho e destina-se à realização de testes de antigénio no âmbito do regime que prevê a sua comparticipação na totalidade.

De acordo com informações do município, o centro vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9.30 às 13 horas, na modalidade de casa aberta. "A partir da próxima semana, a autarquia vai alargar a testagem a todo o concelho e terá técnicos para realizarem os testes durante uma manhã por semana em cada sede de freguesia", informou a autarquia.

Já em Vendas Novas, a Biblioteca Municipal está transformada em centro de testagem de testes PCR, com prescrição médica, que podem ser realizados no horário entre as 9 e as 11 horas, nos dias úteis. Os testes rápidos de antigénio continuam a ser realizados no espaço, também nos dias úteis, no período entre as 11 e as 13 horas e as 14 e as 16 horas.

Segundo a autarquia, a realização destes testes "vem no seguimento do acordo firmado entre o município e um laboratório privado".