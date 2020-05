Câmara de Vendas Novas distribui kits de proteção no comércio local e na restauração

Ana Luísa Delgado Hoje às 17:39 Facebook

A Câmara Municipal de Vendas Novas, no distrito de Évora, distribuiu entre os dias 20 e 22 de maio, 350 kits pelo comércio local e restauração do concelho.

"Esta iniciativa insere-se num conjunto de medidas de apoio a este setor, um dos mais afetados pela crise resultante da pandemia", refere ao JN fonte da autarquia.

"No total entregámos 350 kits, compostos por gel desinfetante, cinco máscaras reutilizáveis certificadas, um cartaz e um folheto sobre boas práticas no combate à covid-19, através de uma ação porta-a-porta, sendo uma forma de o Município reconhecer o esforço destes estabelecimentos em reabrirem as portas, ao mesmo tempo, que proporciona maior segurança aos empresários e respetivos clientes", refere a mesma fonte.

Esta iniciativa está incluída num conjunto de medidas de apoio à restauração das quais se destaca a isenção de pagamento das taxas de publicidade e ocupação do espaço público até final do presente ano e a simplificação do processo de criação e/ou ampliação de esplanadas.