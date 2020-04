GNR realizou operação de fiscalização na A6

Ana Luísa Delgado Hoje às 13:20 Facebook

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou esta quinta-feira uma operação de fiscalização na autoestrada A6, que liga Lisboa a Madrid.

Todos os veículos que circulavam no sentido Marateca - Elvas foram desviados para a área de serviço de Vendas Novas. Os militares da GNR procederam à fiscalização dos automobilistas para conhecer as razões da sua deslocação.

De acordo com informações a que o JN teve acesso, a maioria seguia em camiões e veículos de empresas e os poucos que circulavam em ligeiros de passageiros apresentaram justificações e seguiram viagem.

A operação foi interrompida devido ao mau tempo que se fazia sentir na região, e os militares desmobilizaram.

Também na Estrada Nacional 4, no nó de acesso à A6, junto a Estremoz, os militares da GNR procederam à fiscalização de 100 veículos, quer pesados, quer ligeiros. Outro dos locais onde esteve presente a GNR foi na Estrada Nacional 4 junto a Bombel, no concelho de Vendas Novas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e GNR iniciaram às meia-noite desta quinta-feira uma operação conjunta para garantir o cumprimento das regras mais apertadas de circulação durante o período da Páscoa e previstas no estado de emergência devido à Covid-19.

Cerca de 35 mil elementos da PSP e da GNR vão estar empenhadas nesta operação, denominada "Páscoa em Casa", e que vai decorrer até às 23 horas de segunda-feira com o objetivo de vigiar o cumprimento das normas do estado de emergência, nomeadamente a proibição de circulação para fora da área de residência, exceto nas situações previstas no decreto, como ir trabalhar.