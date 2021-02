Granada encontrada por trabalhadores da Câmara de Vendas Novas

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:41 Facebook

Uma granada de artilharia foi encontrada terça-feira, acidentalmente, no Polígono de Tiro do Regimento de Artilharia nº 5, em Vendas Novas, no distrito de Évora, por funcionários da Câmara Municipal quando recolhiam areia. Após a sua destruição pela GNR, constatou-se que a mesma era de instrução.

Ao que o JN conseguiu apurar, a descoberta ocorreu quando "funcionários do município efetuavam trabalhos no Polígono de Tiro da antiga Escola Prática de Artilharia. Juntamente com areia transportaram a granada de um obus, de calibre 155 milímetros para o estaleiro municipal".

"Os trabalhadores chamaram a GNR quando se aperceberam da presença da granada na areia", disse uma fonte ao JN.

Posteriormente, a granada foi recolhida pela equipa EOD (Explosive Ordenance Disposal) do Destacamento de Intervenção da GNR de Évora, para ser destruída. Só após a sua destruição é que as autoridades se aperceberam que o engenho era de instrução.