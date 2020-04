Idosos de três lares de Vendas Novas testaram negativo à covid-19​​​​​​​

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:24 Facebook

Todos os idosos de três lares de Vendas Novas, que fizeram o teste à covid-19, "testaram negativo, evitando assim o pior cenário" diz ao JN o presidente da Autarquia, Luís Dias.

Os testes aos idosos foram feitos após, terem sido diagnosticados, os primeiros sete casos em funcionários de um dos lares do concelho.

"Esta notícia, e apesar do agrado com que a recebemos, não deve nunca que baixemos a guarda", salientou o autarca.

Tal como o JN noticiou na quinta-feira, 23 de abril, os colaboradores que deram positivo, faziam parte do corpo clínico e tinham tido contactos com as outras duas instituições, o que levou a que fossem testados os idosos dos três lares.

O Concelho de Vendas Novas tem um total de seis estruturas residenciais para idosos.