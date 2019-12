Incêndio provoca quatro desalojados e um ferido em Évora

Ontem às 22:19 Facebook

Um casal e dois filhos ficaram hoje desalojados e um homem sofreu ferimentos ligeiros devido a um incêndio numa habitação em Bombel, concelho de Vendas Novas (Évora).

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que o incêndio destruiu a habitação na totalidade, onde residia o casal, ambos de 28 anos, e os filhos, dois meninos, um de cinco anos e um bebé com um mês.

Segundo a mesma fonte, um popular que ajudava no socorro sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido transportado para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Vendas Novas.

A família desalojada fica em casa de familiares, de acordo com a fonte do CDOS.

O alerta para o CDOS foi dado às 14.51 horas e as operações de socorro mobilizaram os Bombeiros Voluntários de Vendas Novas e o Serviço Municipal de Proteção Civil, além da GNR, num total de 16 operacionais, apoiados por sete veículos.

No local estiveram ainda duas técnicas da Segurança Social.