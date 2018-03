Despiste de veículo com cadetes da Academia Militar faz nove feridos

Isabel Peixoto, Luís Pedro Carvalho, Rogério Matos e Teixeira Correia Hoje às 20:53 Facebook

Um ferido grave e oito ligeiros é o balanço, até ao momento, do despiste de um veículo que transportava cadetes da Academia Militar, esta sexta-feira ao início da noite, em Vendas Novas.

Segundo o que o JN conseguiu apurar, o acidente ocorreu numa estrada de terra batida, na Herdade da Moinhola, e no local encontram-se 50 operacionais, apoiados por 17 veículos e um meio aéreo.

A zona do acidente situa-se numa área em que a ribeira da Landeira e a da Marateca se encontram. João Sá, de 61 anos, morador na Landeira e caçador, conhece bem a zona onde se deu o sinistro e confessou ao JN que não imagina como poderá ter ocorrido o acidente.

Os cadetes da Academia Militar encontravam-se em exercícios na zona de Vendas Novas desde terça-feira.

"Confirmamos um acidente durante um exercício da Academia Militar", disse à Lusa o tenente-coronel Vicente Pereira, porta-voz do Exército. Segundo a mesma fonte, um dos feridos "inspirava mais cuidados ao nível da imobilização" e vai ser retirado do local pelo INEM, por via terrestre.

"Trata-se de uma viatura tática militar", acrescentou, não especificado quantos ocupantes estavam na viatura quando ocorreu o despiste.

O alerta para o acidente foi dado às 20.24 horas.