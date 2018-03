Autocarro com 37 passageiros despista-se na A6

Cláudia Luís, Rita Salcedas e Teixeira Correia Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Um autocarro com 37 passageiros despistou-se, esta quinta-feira, na Autoestrada 6, entre Montemor-o-Novo e Vendas Novas, em Évora.

O autocarro despistou-se ao quilómetro 30 da A6, no sentido Montemor-o-Novo - Vendas Novas (distrito de Évora), apurou o JN junto dos bombeiros de Vendas Novas. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, os passageiros são de origem asiática.

O autocarro transportava 38 pessoas, das quais 26 ficaram feridas, nenhuma com gravidade. Foi criado um corredor de segurança no sentido contrário ao do acidente para transportar mais rapidamente os feridos para os hospitais de Évora e Setúbal. Onze passageiros foram levados para as instalações da Brisa em Vendas Novas.

Segundo o comandante dos bombeiros de Montemor-o-Novo, Luís Paixão, o motorista ter-se-á sentido mal. O condutor que seguia atrás do autocarro turístico disse que o motorista começou a abrandar, ativou os quatro piscas e encostou à berma, acabando por tombar.

Segundo a fonte do CDOS, para o local foram mobilizados 55 operacionais e 24 veículos, incluindo meios dos bombeiros de Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Évora e Arraiolos, bem como viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) de Évora e Setúbal, um helicóptero do INEM e a GNR.