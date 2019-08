Três feridos, um grave, em despiste na A6 em Vendas Novas

Hoje às 08:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, num despiste ocorrido ao início da manhã em Vendas Novas, Évora.

Segundo o Centro Distrital de Operações e Socorro de Évora, os feridos seguiam no automóvel que se despistou ao quilómetro 14 da autoestrada A6, que liga a Marateca a Caia (Espanha), no sentido Vendas Novas/Lisboa.

O despiste ocorreu pelas 6.24 horas e cerca das 7.30 horas estavam no local 16 elementos, apoiados por sete viaturas, dos bombeiros de Vendas Novas e Montemor-o-Novo, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Évora (Hospital Espírito Santo), GNR e Brisa.

O trânsito está condicionado na zona do despiste, circulando em apenas uma via no sentido Vendas Novas/Lisboa.