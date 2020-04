Vendas Novas regista os primeiros casos de Covid-19

Ana Luísa Delgado Hoje às 20:16 Facebook

Os primeiros casos positivos de Covid-19, existentes no concelho de Vendas Novas, foram esta quinta-feira divulgados pela autarquia.

"Sobre a situação epidemiológica referente ao dia 23 de abril, informamos que os sete casos positivos são todos assintomáticos e encontram-se a recuperar isoladamente nas respetivas residências. São colaboradores de um lar", diz ao JN fonte do Município.

Ao que o JN conseguiu apurar, até então não havia qualquer registo de pessoas infetadas. Após a identificação dos sete casos, agora divulgados, a Câmara Municipal decidiu fazer exames aos 50 utentes do lar em questão, bem como aos funcionários e utentes de outras duas estruturas residenciais para idosos, já que alguns dos infetados faziam parte do corpo clínico e tinham tido contactos com as outras duas instituições".

Segundo a mesma fonte, "poderão, eventualmente, existir casos suspeitos que se encontram a aguardar resultados de testes e outros em vigilância pela Direção-Geral de Saúde".

O Concelho de Vendas Novas tem um total de seis estruturas residenciais para idosos.