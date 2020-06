Evento em concelho de Viana do Alentejo reduz lotação para 100 pessoas

JN/Agências Hoje às 15:11 Facebook

O evento Vozes de Mestres, que se realiza este sábado em Alcáçovas, foi aprovado com capacidade para 150 pessoas pela Autoridade Local de Saúde, mas a lotação foi, entretanto, reduzida para 100, adiantou à Lusa a organização.

De acordo com a advogada da organização do evento cultural, Daniela Paiva, a autorização foi concedida pela Unidade de Saúde Pública do Alentejo Central, que respondeu ao pedido informando que "por cumprir o disposto na Orientação n.º 028/2020, o Delegado de Saúde Pública local não se opõe à sua realização".

Confrontado com esta autorização, à margem de uma conferência de imprensa sobre surto de covid-19 detetado num lar de Reguengos de Monsaraz, o responsável da Autoridade Local de Saúde do ACES Alentejo Central, Augusto Santana de Brito, explicou que eventos deste tipo são autorizados sempre que "obedeçam às normas da Direção-Geral da Saúde" (DGS).

"Os promotores têm de elaborar um plano e pedir um parecer. Se o programa estiver de acordo com a DGS, tem de ser autorizado. Nesse sentido, a vigilância do cumprimento das normas passa a ser feita pelas autoridades", esclareceu Augusto Santana de Brito.

À Lusa, Geovana Jardim, da organização do Vozes de Mestres, adiantou ainda que a capacidade do evento foi reduzida para 100 pessoas e que, ainda assim, não estarão presentes mais de 50, uma alteração feita "por respeito à comunidade local", a qual o evento fará "tudo para não transtornar".

A responsável da organização sublinhou, também, que "apesar de todas as atividades decorrerem ao ar livre, numa área de 400 metros quadrados, com espaços delimitados no chão e higienização de todas as pessoas à entrada, o uso de máscara será obrigatório ao longo de todo o evento".

Os bilhetes para o Vozes de Mestre foram enviados em formato digital, por correio eletrónico, para evitar qualquer tipo de contacto físico interpessoal, motivo pelo qual a alimentação passou também a ser gratuita, ao contrário do que estava previsto, evitando as trocas de dinheiro de mão em mão.

As questões levantadas pela população levaram a Câmara de Viana do Alentejo a emitir, na sexta-feira, um esclarecimento onde refere que "o evento Vozes de Mestres é promovido por uma associação local, a AMART -- Associação Musical de Artes e Tradições de Alcáçovas" e que o município "não tem qualquer responsabilidade no respetivo licenciamento".

Ainda assim, informou que a entidade promotora apresentou o parecer da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo, a declaração de cumprimento de normas de utilização de equipamentos culturais com base no estabelecido na orientação 028/2020 e a licença da Sociedade Portuguesa de Autores.

Na quinta-feira, a Câmara de Viana do Alentejo anunciou o cancelamento da Feira do Chocalho, em Alcáçovas, prevista para o período entre 24 e 26 de julho, devido à pandemia de covid-19, ao considerar que não estão "reunidas as condições mínimas de segurança".