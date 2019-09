Alunos de escola de Viana do Alentejo iniciam aulas após protesto dos pais

Hoje às 14:36 Facebook

Os alunos da Escola Básica de Aguiar, no concelho de Viana do Alentejo, distrito de Évora, iniciaram esta quarta-feira as aulas, após a garantia da colocação de um segundo professor no estabelecimento, revelou a representante dos pais.

"Iniciaram-se hoje as aulas", porque "foi dada autorização pelo Ministério da Educação (ME) para a colocação de mais um professor" na escola, afirmou Estela Pão-Mole, representante do grupo de pais, em declarações à agência Lusa.

Na segunda-feira, os pais concentraram-se à porta do estabelecimento escolar e os alunos faltaram às aulas, nesse dia e na terça-feira, em protesto contra a existência de apenas uma turma mista.

Em declarações prestadas à Lusa na segunda-feira, a representante do grupo de pais justificou o protesto com o facto de ter sido constituída "uma só turma, com um só docente, para os 18 alunos da escola, dos 6 aos 10 anos, do 1.º ao 4.º anos de escolaridade".

Estela Pão-Mole disse então que os pais dos alunos queriam que fosse colocado "um novo professor" na escola e feitas duas turmas, uma com as crianças do 1.º e do 2.º anos e outra com as do 3.º e do 4.º anos.

Esta quarta-feira, a responsável indicou que os pais receberam a garantia de que o Ministério da Educação autorizou a colocação de um segundo professor na escola de Aguiar, pelo que o protesto terminou.

"Era isso que pretendíamos. Conseguimos que viesse mais um professor e os meninos voltaram a escola", realçou, prevendo que, "se tudo correr bem", o novo professor "vai estar na escola já na próxima semana".