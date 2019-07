Incêndio em anexo de casa deixa homem desalojado em Viana do Alentejo

Hoje às 10:13 Facebook

Um homem de 66 anos ficou, esta quinta-feira, desalojado na sequência de um incêndio no anexo de uma habitação, em Viana do Alentejo, no distrito de Évora.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, o fogo, para o qual foi dado o alerta por volta das 4 horas, atingiu o anexo de uma casa situada na Azinhaga do Chaparreiro, tendo ficado totalmente destruído.

O homem que vivia no anexo foi realojado pelos serviços municipais, adiantou a mesma fonte.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Viana do Alentejo, GNR e os serviços municipais, num total de 15 operacionais, apoiados por sete veículos.