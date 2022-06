Olaria: artistas portugueses juntos em Viana do Alentejo para cruzar saberes

JN Hoje às 13:01 Facebook

Residência artística em Viana do Alentejo vai dedicar-se, a partir de segunda-feira, à exploração de novas formas em olaria e à ilustração em cerâmica tradicional, com a colaboração de ilustradores e designers portugueses.

A segunda edição da residência artística Tasco em Viana, em Viana do Alentejo, concebida pela agência VICARA com a colaboração da Câmara Municipal, começa amanhã, segunda-feira. Vai contar com nove criativos portugueses: os ilustradores Mariana, a Miserável, Mariana Malhão, Mantraste, Júlio Dolbeth, Joana Lourencinho Carneiro e Gonçalo Duarte; e os designers Mariana Filipe, João Xará e Álvaro Nogueira.

O evento, cujo objetivo primário é "garantir a sustentabilidade e continuidade da atividade dos artesãos", acontecerá ao longo de duas semanas. "A primeira, focada na criação de novas formas em olaria, propõe aos designers que desenvolvam objetos inovadores utilizando a técnica artesanal; e, na segunda semana, os ilustradores terão a oportunidade de intervir em vasos de cerâmica, experimentando, entre outros materiais, uma nova barra cerâmica da Viarco", explica, em comunicado, a VICARA, que se assume como agência criativa que desenvolve "iniciativas originais e soluções socialmente conscientes" na área do design de produto.

"O projeto convida à atualização da técnica da olaria, colocando-a nas mãos de jovens designers e ilustradores, que são convidados a darem asas à sua liberdade criativa numa técnica tradicional e muito enraizada na cultura portuguesa", pode ler-se. O evento propõe-se a permitir "o cruzamento de visões e técnicas entre culturas e gerações distintas" e a estabelecer "relações territoriais, humanas e artísticas entre os diversos intervenientes, justapondo visões e experiências que enriquecem a cultura tradicional portuguesa ao mesmo tempo que lhe dão continuidade".

No primeiro fim de semana de julho, decorrerá ainda, ao abrigo da residência artística, a primeira edição do FICO - Festival de Ilustração e Criatividade em Olaria, que exibirá os resultados da residência Tasco em Viana do ano passado.