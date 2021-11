Um ferido em acidente entre comboio e carro em Alcáçovas

Teixeira Correia Hoje às 09:56, atualizado às 10:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma pessoa ficou ferida, esta quarta-feira de manhã, na sequência da colisão entre um comboio Intercidades e um carro, em Alcáçovas, Viana do Alentejo.

A vítima ficou encarcerada, tendo sido já retirada do veículo em que seguia e assistida pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.

A circulação ferroviária na Linha do Alentejo está suspensa, desde as 9.03 horas, no troço entre as estações de Vila Nova da Baronia (Alvito, distrito de Beja) e Casa Branca (Montemor-o-Novo, distrito de Évora), informou fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

As operações de socorro mobilizam os Bombeiros de Viana do Alentejo, o INEM e a GNR, num total de 14 operacionais, apoiados por seis veículos.