Delegado de Saúde terá sido fotografado sem máscara a trabalhar

A Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA) está a averiguar a veracidade das fotos postas a circular em Vila Viçosa, que mostram o Delegado de Saúde local, mas também de Borba e Estremoz, Manuel José Galego, a alegadamente atender pessoas no Centro de Saúde de Vila Viçosa, sem utilizar máscara de proteção individual.

José Robalo, presidente da ARSA, disse esta terça-feira ao JN que a instituição está a investigar a situação, "nomeadamente se as fotos são atuais e em que contexto foram tiradas", recusando adiantar mais informações.

As fotos foram tiradas do exterior, ao que tudo indica na semana passada, sendo visível na rua pessoas com máscara à espera da declaração para isolamento profilático.