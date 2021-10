Despiste de motociclo origina um morto em Vila Viçosa

Hoje às 21:19 Facebook

Um despiste de um motociclo, ao princípio da noite deste domingo, em Fonte Soeiro, concelho de Vila Viçosa, originou um morto.

O alerta do incidente, dado pelas 19.34 horas, motivou a deslocação de vários meios de socorro. A vítima foi inicialmente assistida e ainda chegou a ser mobilizado um meio áreo que, no entanto, acabou por não ser utilizado, já que o sinistrado faleceu no local.

INEM, Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa e GNR, num total de 11 operacionais e cinco viaturas, integraram a operação de socorro.