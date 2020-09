Jovem que caiu em fosso durante fuga à GNR foi operado à bacia

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:52 Facebook

O jovem de 23 anos que caiu, este domingo de madrugada, no fosso do Castelo de Vila Viçosa, foi operado à bacia no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Segundo informações a que o JN teve acesso, aquando da chamada da GNR, encontravam-se no local cerca de 20 jovens, que estariam a beber na rua, o conhecido botellón.

"Quando ouviram a GNR a chegar, muitos dos jovens começaram a fugir. O rapaz que caiu no fosso do castelo, saltou o gradeamento existente no local, na tentativa de se esconder. Provavelmente não sabia que o fosso era tão alto, cerca de 6 a 8 metros", disse uma fonte ao JN que não se quis identificar.

Após estabilizado pela equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz, o jovem foi transportado de emergência de Helicóptero do INEM para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Foi operado à bacia, pelas 11 horas.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, o alerta foi dado cerca das 3 horas, tendo o jovem sido retirado do fosso pela equipa de resgate.

Ao todo, estiveram no local 19 operacionais, apoiados por sete viaturas (incluindo o helicóptero) dos Bombeiros de Vila Viçosa, GNR e INEM.