A vida de um sem-abrigo de Albufeira: "Eu não tenho dinheiro e sou feliz"

Tem 53 anos, 15 dos quais vividos como pessoa sem-abrigo nas ruas de Albufeira, em Faro, acompanhado pelo seu fiel amigo patudo Poppy. Para eles, é uma luta diária conseguir algum dinheiro e alimento. Apesar das dificuldades, afirma que é uma vida que gosta de viver.

José Manuel Coelho dos Santos é um homem de bom coração e muito solitário, nascido em Paderne, no concelho de Albufeira, onde também viveu até aos seus 16 anos.

Conta que foi abandonado pelo próprio pai, o qual casou com outra mulher e foi viver para a Alemanha. Aos 7 anos, perdeu a mãe de forma trágica. "Cheguei da escola e vejo a minha prima com o tio a chorar, não me diziam nada, não quiseram dizer. Quando soube, chorei tanto, tanto, tanto", recorda.

