Albufeira assinala Dia Mundial do Enoturismo com provas de vinho

Provas de vinho, com visitas a dois produtores, cumprindo as regras da Direção-Geral da Saúde (DGS). É assim que Albufeira, em Faro, vai assinalar, este domingo, dia 8 de novembro, o Dia Mundial do Enoturismo.

As visitas, com direito a provas, à Adega do Cantor e à Quinta do Canhoto, produtores do concelho, vão ser realizadas das 10 às 12 horas e 30 e das 14 às 17 horas, mas, devido ao estado de calamidade, vai haver um limite de cinco pessoas por cada visita e a lotação de cada espaço está sujeita a restrições impostas pela DGS. Para participar, basta aparecer nos devidos locais no referido horário.

