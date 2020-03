Albufeira dá "Resposta Já!" às famílias em dificuldades do concelho

Hoje às 17:42 Facebook

A Câmara de Albufeira vai dar "Resposta Já!" às dificuldades por que estão a passar algumas das famílias do concelho, devido às medidas de contingência que foram adotadas, no âmbito do combate à Covid-19.

A autarquia estabeleceu parceria com a AHSA - Associação Humanitária de Solidariedade de Albufeira, e lançou o programa "Resposta Já!", no âmbito do qual "vão ser sinalizadas e encaminhadas as famílias que apresentem dificuldades imediatas de liquidez, de maneira a que o município possa acudir em casos relacionados com pagamentos fixos e inadiáveis".

